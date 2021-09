Sifan Hassan heeft het soms lastig met sterrenstatus: ‘Ik word nooit een arrogant persoon’

Door Pim Bijl



Op de achtste etage van het luxe Hilton-hotel in Brussel vertelt Sifan Hassan aan een statafel over een serie nare dromen in de week na de Olympische Spelen. Het verwerken van haar meeslepende toernooi ging ’s nachts oncontroleerbaar door. Eén droom was verreweg het meest onprettig. ,,In die nachtmerrie liep ik om een of andere reden de 10.000 meter niet.”