Sifan Hassan kiest net als bij Spelen ook op WK voor drie afstanden: ‘Voel nu minder druk’

Met video Jutta Leerdam ziet persconfe­ren­tie van vriend Jake Paul escaleren: ‘Ga carrière Nate Diaz beëindigen’

De laatste persconferentie voor het boksgevecht tussen Jake Paul en Nate Diaz is bijzonder chaotisch verlopen. De twee kemphanen daagden elkaar voortdurend uit en toen het tijd was geworden voor de staredown, gingen de beveiligers en vrienden van de twee onderling op de vuist. Pauls vriendin Jutta Leerdam was ook aanwezig en keek toe terwijl de situatie escaleerde.