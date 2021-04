Sjoerd Marijne, hockeycoach in coronabrandhaard India: ‘Het voelt als een gevangenis’

Waar bereidt het team zich voor op de Olympische Spelen?

Sjoerd Marijne: ,,Wij zitten op een afgesloten campus in Bangalore. Dat is eigenlijk een soort Papendal. Er zitten alleen maar olympische atleten hier. Zojuist is er weer een veertiendaagse lockdown afgekondigd in de stad, maar wij komen sowieso nooit buiten de poorten van het terrein. Al anderhalf jaar blijven we op de campus. Alle informatie die ik heb, is ook alleen maar van kranten.‘’



,,Je hebt hier twee atletiekbanen, twee hockeyvelden, een shooting range en een zwembad. Dat is mooi, maar het voelt inmiddels bijna als een gevangenis. Dat klinkt wat extreem, maar het is mentaal extreem zwaar om dag in dag uit op dezelfde plek te leven. Toen ik in Nederland was en gewoon zelf naar de supermarkt kon, was dat een soort vakantie. Als we naar het vliegveld gaan voor een trainingsreis, dan voelt dat voor iedereen echt super.’’