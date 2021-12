Skeletonster Bos grijpt eerste wereldbekerzege en verstevigt leiding in klassement

Skeletonster Kimberley Bos heeft in het Duitse Winterberg haar eerste overwinning geboekt in de wereldbeker. Met haar eerste zege verstevigt de 28-jarige Edese haar leiding in de wereldbeker, waarin ze dit seizoen al twee keer als tweede eindigde.

Bos mocht al starten in het gele hesje van de leider in de wereldbeker en maakte die status meteen waar met de beste tijd in de eerste heat: 56,98 seconden. Dat was een nieuw baanrecord. Ze bleef de ervaren Duitse Tina Hermann 0,04 seconde voor.

Met haar tweede heat van 56,70 seconden, opnieuw een baanrecord, bleef ze Hermann in totaal zelfs 0,25 seconden voor. Bos kwam uit op 1.53,68 minuten, ruim voor Hermann (1.53,93). De Canadese Mirela Rahneva werd derde met 1.53,97.

In het wereldbekerklassement gaat Bos aan de leiding met 821 punten. De Russin Elena Nikitina, die de eerste twee wedstrijden van het seizoen won en in Winterberg als zesde eindigde, staat tweede met 762 punten. Hermann is derde met 723 punten.

Met haar twee tweede plaatsen eerder dit seizoen had Bos al officieus voldaan aan de kwalificatie-eisen voor de Olympische Spelen in februari in Beijing. Ze moet ook nog in de top 25 staan van het klassement, dat ze met nog vier races te gaan leidt.

Bos deed vorig seizoen al serieus mee in de top van de skeletonwereld. Toen haalde ze vijf keer het podium van een wereldbeker en eindigde ze als derde in het eindklassement.

Volledig scherm Kimberley Bos. © EPA