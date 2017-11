Sliedrecht Sport komt tekort in eerste duel Champions League

In de eerste set had Sliedrecht weinig in te brengen tegen de verliezend finalist van de Champions League van vorig jaar. Maar in sporthal 'De Basis' kon de thuisploeg daarna beter tegenstand bieden. In de tweede set ging het lang gelijk op, maar in de slotfase wist de Italiaanse formatie de set toch met 25-23 naar zich toe te trekken. Ook in het derde bedrijf bleven de vrouwen van Sliedrecht lang bij. Maar bij een stand van 20-20 nam het Italiaanse team toch weer afstand en besliste de wedstrijd met 25-21.



De return staat zaterdag in Italië op het programma.