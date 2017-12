Snelder bereikt mijlpaal: 150 interlands

Snelder maakte haar debuut in Oranje op 7 maart 2009 in een duel met Spanje. De Zuid-Hollandse is in Duitsland bezig aan haar vierde WK. Ze was er vorig jaar ook bij op de Olympische Spelen in Rio. Snelder speelt dit seizoen in de Hongaarse competitie bij Ferencváros. In de jaren daarvoor veroverde ze met Thüringer HC zes keer op rij de Duitse titel.