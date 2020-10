Snelder vervolgt handbalcarrière bij Duitse topclub

Van der Mark sluit WK Superbike af met vierde plaats

18 oktober Wegracer Michael van der Mark heeft in de slotrace van het WK Superbike in het Portugese Estoril net geen podiumplaats kunnen behalen. De Rotterdammer reed in zijn laatste race voor het fabrieksteam van Yamaha naar de vierde plaats. Hij eindigde in het kampioenschap op de vijfde plaats.