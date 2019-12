Snelder: We moeten niet rekenen, maar winnen

Morgen wacht het cruciale laatste duel in de hoofdronde tegen Zuid-Korea. Een derde nederlaag op rij kan de Nederlandse ploeg zich niet permitteren. Dan is het echt over en uit. Maar er bestaat een scenario dat zelfs bij een gelijkspel Oranje nog de laatste vier bereikt. ,,Ik heb die scenario's wel een beetje meegekregen, maar me er niet in verdiept. Ik hou niet van dat rekenwerk. Voor mij telt maar een ding en dat is dat we die wedstrijd moeten winnen", zegt Snelder.



De uitgangspositie na de groepsfase was nog zo florissant. Oranje nam door sterke overwinningen op Noorwegen en Servië 4 punten mee de hoofdronde in. Maar na de verliesbeurten tegen Duitsland en Denemarken heeft de ploeg het niet meer in eigen hand. Zelfs bij winst op Zuid-Korea is het afhankelijk van wat Noorwegen en Duitsland doen.



,,We hebben ontzettend veel kansen gemist en kregen veel doelpunten tegen uit de snelle tegenaanval. Dat is wat er niet goed ging. Maar er gingen ook dingen wel goed en daar moeten we ons aan vasthouden", aldus de 29-jarige Zuid-Hollandse, een van de meest ervaren internationals. ,,We hebben veel kansen gecreëerd en onze dekking was meestal op orde. De tegenstander had toch wel moeite om ruimte te vinden. We zijn ook niet weggespeeld. Tegen zowel Duitsland als Denemarken stonden we op een bepaald moment met vijf goals achter, maar we zijn ervoor blijven vechten."