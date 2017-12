Snookerlegende O'Sullivan valt in slaap tijdens wedstrijd

Terwijl tegenstander Li Hang uit China de tijd nam voor zijn beurt, zat 'Ronnie the Rocket' langs de kant ronkend achterover in zijn stoel.



Tegenover Eurosport gaf O'Sullivan toe dat hij op doktersadvies even een 'power nap' had gedaan. ,,Als ik moet slapen, dan slaap ik. Al is het maar voor vijf of tien minuten."



,,Ik had moeite tijdens de wedstrijd dus ik deed tussen mijn beurten door even een power nap. Mijn dokter zei me dat ik rust moet nemen. Het werkte vandaag dus ik ben van plan het te blijven doen. Het duurt even om in slaap te vallen, maar het heeft me goed gedaan. Snooze or you lose."



