Snookerlegende Ronnie O'Sullivan krijgt ervan langs van WK-debutant: 'Hij is slecht voor onze sport’

Vafaei is een nog onbekende snookeraar. Hij is 27 jaar oud en geboren in Iran. Vafaei is de eerste uit dit land die zich kwalificeert voor het WK, dat vandaag begint in het Engelse Sheffield en duurt tot maandag 2 mei. Ronnie O’Sullivan staat al dertig jaar aan de top. De 46-jarige Brit won zes wereldtitels, waaronder die van 2020, en 38 ranking-toernooien en nog tal andere prijzen.



Maar volgens Vafaei kan O’Sullivan beter met snookerpensioen gaan. De Iraniër vindt dat The Greatest of All Time, zo wordt de zesvoudig wereldkampioen gezien, 'slecht is voor de sport’ en ‘respectloos is’. ,,Wat voor legende ben je als jij mensen numpties (vrij vertaald: idioten, red.) noemt", zei Vafaei tegenover de Engelse website Metro. ,,Ik was en ben goed bevriend met hem, maar dit vind ik maar niks. Misschien krijgt hij hier een goed gevoel van. Ik behandel Ronnie zoals hij het verdient.”