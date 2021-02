Sobere Spelen zonder publiek: meerkamper Sintnicolaas weet niet of het nog wel zin heeft

De 33-jarige Apeldoorner besloot deze week het indoorseizoen te laten voor wat het is en hij laat het NK meerkamp in zijn thuissstad over anderhalve week schieten. Hij zegt niet scherp genoeg te zijn na een lichte rugblessure én de in Zweden trainende atleet heeft geen trek in alle poespas met reizen en coronamaatregelen.



,,Het is niet verstandig nu. Lange autoreis, quarantaineperiode, diverse coronatesten. Als ik op mijn best was geweest, was het wellicht een ander verhaal. Al moet je je afvragen of je op dit moment wel wil reizen.”