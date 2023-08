Sof voor olympisch kampioen Kiran Badloe bij WK zeilen: ‘Het zit niet mee’

,,We willen natuurlijk hier heel graag winnen. Dus net na de finish was wel even zuur”, aldus Bouwer. ,,Maar als je kijkt waar we vandaan komen en hoe jong we zijn, is het feit dat we binnen de top 5 zitten al een mega stap voor ons. Dat was ook onze doelstelling voor dit seizoen. En we hebben nog een jaar tot de Spelen om beter te worden.”