Sofia Goggia en de vloek van Garmisch-Partenkirchen

Avondklok Alberda ziet kansen: ‘Blijf niet hangen in teleurstel­ling, maar wees creatief’

22 januari Joop Alberda (69) denkt altijd in kansen, ook in tijden van crisis. De oud-bondscoach van de Nederlandse volleyballers, nu technisch directeur bij de Nevobo, ziet in de coronacrisis de bevestiging van zijn standpunt dat sport en bewegen een prominente rol moeten krijgen in de samenleving.