'Soms gaat het er best hard aan toe'

Angela MalesteinHandbalster Angela Malestein (25) brak nooit iets. Tot negen weken geleden, tot de kaakstoot op haar neus, waar ze eind vorige maand van hersteld was. Deze week claimde de winnares van het brons op het WK in december met het Nederlands team de titel ‘pechvogel van 2018’, nadat ze tijdens een training haar vinger brak.

Door Lisette van der Geest



Eerst je neus, nu je vinger, hoe kan dit?

,,Een beetje pech. Nou ja, dikke vette pech. Ik kwam in een een-op-eensituatie in de verdediging met een teamgenote bij Bietigheim en mijn vinger kwam ertussen. Onze fysio zei dat ik naar het ziekenhuis moest. Ik antwoordde: ‘Nee joh, het is een kneuzing. Doet even pijn, maar gaat wel weer over. En morgen moet ik toch al naar het ziekenhuis voor een laatste afspraak voor mijn neus.’



,,Nou, ik de volgende dag bij het ziekenhuis, zei de arts dat ik direct door mocht naar de handchirurg en dat ik waarschijnlijk wel een operatie moest. Ik dacht eerst nog dat hij een grapje maakte. Beetje blauw en dik, maar tapeje erom en gaan. Helaas dus niet.”

Had je je neusbreuk wel direct door?

,,Ook niet. Ik heb nooit iets. In januari stond ik nog geen anderhalve minuut in het veld tijdens een wedstrijd, ik passeerde een meisje van Dortmund en kreeg haar kaak tegen mijn neus. Ik had niks door toen ik op de grond lag, ook niet dat het bloedde. Maar toen ik opstond spoot het eruit, niet normaal. De arts van Dortmund zei direct: ‘Ja. Gebroken.’

,,Later hoorde ik in het ziekenhuis van een teamgenootje dat ik ook nog een doelpunt had gemaakt. Heb ik niet eens meegekregen, toen lag ik al op de grond.”

Is handbal zo’n blessuregevaarlijke sport?

,,Ja. Het is een contactsport, het gaat er soms best hard aan toe. Ik ben allang blij dat ik geen banden of spieren heb gescheurd, dan ben je veel langer van huis. Gelukkig gaat het nu om mijn ringvinger op rechts. Ik gooi met links. Zo’n ringvinger is belangrijk bij het sturen van een bal. Ik denk ook dat ik nu sneller weer mag spelen.”

Angela Malestein in actie tijdens het WK in december, waar Nederland uiteindelijk derde werd.

Jij bent rechterhoekspeelster, maakt het in het veld nog uit op welke positie je speelt?

,,Ik denk dat het niet heel erg van belang is qua het breken van botten. Opbouwspeelsters hebben nog meer fysiek contact dan de hoeken, maar je ziet ze net zo vaak met blessures. Keepers zijn nog het meest veilig.

,,Neusbreuken komen vaker voor. De arts die mij opereerde vertelde dat hij voor mij al drie andere handballers had gehad. Als ik moet kiezen heb ik liever dit wat ik nu heb dan een gescheurde kruisband, of problemen met knieën of enkels – wat je bij ons ook veel ziet door verkeerd landen of draaien. Of zoals Charris Rozemalen en haar meniscus en kraakbeenschade, dan heb je meer pech.

,,Dit is wel gek voor me, ik heb nooit blessures, nooit wat ernstigs. Ja, een overbelaste knie een jaar geleden, maar toen kon ik nog veel. En in 2012 scheurde ik alles in mijn pols af, maar dat is zo lang geleden. Nu dus dit."

Hoelang zit je nu langs de kant?

,,Ik moet een week met mijn hand omhoog zitten, slapen met een kussen onder mijn arm en daarna terug voor controle. Er zitten draden in mijn botten die alles bij elkaar houden. Over vier weken gaan die er met een operatie uit, tot die tijd moet ik alles met één hand doen, maar ik verwacht wel vroeger te kunnen starten. Dat deed ik met mijn neus ook.

,,18 mei spelen we met Bietigheim de final four om de beker, dan wil ik sowieso spelen.”

Dat is krap.

,,Dat is het. Maar ik wil het halen. Ik wil die beker, die heb ik nog nooit gewonnen.”