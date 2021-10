Spaanse basketballegende Gasol (41) stopt: ‘Ik wil niet eindigen op krukken’

,,Het is een moeilijke beslissing maar ik heb er goed over nagedacht”, vertelde de basketballer, die in Spanje de heldenstatus bezit, tijdens een persconferentie. ,,Je moet weten wanneer je moet stoppen. Ik wilde dat doen na een periode van genieten als speler en niet lopend op krukken.”

Gasol debuteerde in 1998 bij Barcelona en vertrok drie jaar later naar de NBA, waar hij begon bij Memphis Grizzlies. Liefst zes keer kwam hij uit in de All Star Game, de feestwedstrijd voor de beste spelers van de competitie. Gasol speelde in totaal 1226 duels in de NBA, waarin hij gemiddeld tot 17 punten per duel kwam.