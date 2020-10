Spanjaard Garcia heeft na 3 jaar weer succes in VS

Als NBA-spe­ler verdiende Delonte West 20 miljoen dollar, nu bedelt hij als dakloze om geld

30 september Het gaat van kwaad naar erger met gewezen basketbalprof Delonte West (37). De Amerikaan, goed voor acht seizoenen in de NBA, leeft nog steeds op straat. In januari kreeg hij er klappen op klaarlichte dag, nu doen er op de sociale media beelden de ronde waarop de oud-guard in Dallas als dakloze bedelt om geld. Mark Cuban, eigenaar van NBA-team Dallas Mavericks, reikt een helpende hand.