Spectaculaire plaatjes met polsstokhoogspringen op het Domplein

Door Pim Bijl Met een aanloop onder de Domtoren en een sprong op het Domplein kon het niet anders dan fraaie plaatjes opleveren. Vanaf morgen tot en met zondag wordt er drie dagen atletiek bedreven op Sportpark Maarkschalkerweerd, maar dat ervoor is gekozen om het NK spectaculair te openen met het polsstokhoogspringen in het centrum van de stad is geen toeval. Het onderdeel is mooi om te zien en zonder ‘de concurrentie’ van gelijktijdige disciplines kan nu ook iedereen dat zien. Waar de organisatoren uiteraard op hopen: dat ook mensen die normaliter geen kaartje voor het stadion komen enthousiast raken tijdens hun tochtje door het centrum. ,,Hoe tof is het om op zo’n unieke locatie, onder de Utrechtse Dom door, te mogen springen”, zei nationaal recordhouder Menno Vloon vooraf. ,,We kunnen aan heel Utrecht laten zien hoe spectaculair onze sport is en voor ons als atleten is het heel bijzonder om naar extreme hoogtes te vliegen.”

Vredenburg

Vorig jaar was het NK polsstokhoogspringen al op Vredenburg. En in Rotterdam wordt er de laatste jaren een polsstokevenement op het Schouwburgplein georganiseerd. Om de moeder aller sporten, niet altijd even goed bezocht in de stadions, aan de man te brengen, kiest men wereldwijd steeds vaker voor speciale locaties. Zo sloot Dafne Schippers in 2015, kort nadat ze in Peking voor het eerst in haar leven wereldkampioen op de 200 meter was geworden, haar seizoen af in Newcastle. Tijdens een straatrace langs de rivier de Tyne lag de finish pal naast bushalte Baltic Square, waar het grijze asfalt voor het hokje voor even plaats had gemaakt voor het oranje tartan van een atletiekbaan.



Bekend is ook de Great City Race in Manchester. In het hart van het centrum wordt een weekend lang atletiek bedreven. Usain Bolt en Dafne Schippers sprintte er dwars door het winkelende publiek heen op een speciaal aangelegde viermansbaan. Gezien de lovende reacties worden vaker uitstapjes naar bijzondere locaties verwacht, al zullen de grote toernooien voorlopig wel de grote stadions al thuisbasis houden.