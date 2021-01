Spelen met alleen atleten uit rijke Westen: ‘Dat moeten we toch niet willen’

Door Arjan Schouten



Thomas Bach sprak zich nog maar eens ferm uit tegenover het Japanse persbureau Kyodo News. De Zomerspelen? Die gaan gewoon door. Een mondiale pandemie? Ach, kom... ,,We hebben op dit moment geen enkele reden om ook maar aan te nemen dat de Spelen in Tokio niet zoals gepland starten op 23 juli’’, aldus de voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité (IOC). Een plan B is er niet. ,,We blijven vol vertrouwen dat we veilige en succesvolle Spelen kunnen organiseren.’’



Bach kan nu natuurlijk ook niets anders zeggen. De Zomerspelen, die vanwege de pandemie al een jaar zijn uitgesteld, móéten doorgaan. Tot ze niet meer kúnnen doorgaan. En het moment van de definitieve beslissing schuiven het IOC en Japan graag nog even voor zich uit. Vooralsnog is het worstcasescenario daarom officieel ook geen gespreksonderwerp.