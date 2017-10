Sport Vandaag: Haase tegen Johnson in Parijs, buitenlands voetbal

Titanenstrijd Manhoef neemt afscheid met zege op boksrivaal Bonjasky

29 oktober De titanenstrijd in de boksring tussen Melvin Manhoef en Remy Bonjasky (beiden 41 jaar) werd vanavond in Almere gewonnen door de man die afscheid neemt van het kickboksen: Manhoef. Hij versloeg voor het eerst in zijn carrière Bonjasky.