Sport Vandaag: Oranje traint, experiment met nieuwe voetbalregels

Wereldtoneel Butter na zesde plek in New York: 'Op kop op First Avenue was geweldig'

5 november Michel Butter is dolblij na zijn indrukwekkende zesde plaats in de marathon van New York vandaag. ,,Ik sta op het wereldtoneel," zegt de vandaag 32 jaar geworden atleet uit Beverwijk, nadat hij na 2.12.39 over de finish kwam in The Big Apple.