Sport Vandaag: Schaatsen, eredivisie, Madrileense en Romeinse derby

Oud-schermer Kardolus op zestigjarige leeftijd overleden

17 november Voormalig schermkampioen Oscar Kardolus is in een ziekenhuis in Delft op 60-jarige leeftijd overleden. Kardolus was al enige tijd ernstig ziek. Hij werd in zijn actieve loopbaan negen keer Nederlands kampioen sabelschermen en veroverde in teamverband liefst achttien nationale titels.