Sportdecors als noodvoorziening: van Flushing Meadows tot Ahoy

1 US Open

Vanaf vandaag verbouwen ze een deel van Flushing Meadows om tot noodziekenhuis. Het tenniscomplex in New York waar normaal vanaf eind augustus de US Open is, moet straks plaats bieden aan 350 bedden. Waarschijnlijk alleen voor patiënten die niet met besmet zijn met het coronavirus, maar de geste van Amerikaanse tennisbond (USTA) zorgt zo wel voor verlichting van de ‘gewone’ ziekenhuizen. In de miljoenenstad zijn al meer dan 38.000 besmettingen bekend en 914 mensen overleden.

2 Ahoy

Het tennispaleis in Rotterdam helpt ook, want Ahoy zal de komende tijd in plaats van artiesten patiënten verwelkomen. Het is voor zij die wel zorg nodig hebben, maar niet naar het ziekenhuis hoeven. Met corona of niet. Ze beginnen met 88 bedden in 22 vierpersoonskamers. Als dat nodig is dan kunnen er vier hallen volgen, zodat er uiteindelijk 680 bedden in het noodhospitaal staan. En dat op de plek waar ruim een maand geleden nog het grootste tennistoernooi van Nederland was.

Volledig scherm In Ahoy richten ze vierpersoonskamers in om zieken te verplegen. © Frank de Roo

3 Chelsea Hotel

De Engelse topclub Chelsea mag vanwege eigenaar Roman Abramovitsj een poenerig imago hebben, de steenrijke Rus stelt het Millennium Hotel bij stadion Stamford Bridge gratis beschikbaar voor zorgpersoneel dat in het westen van Londen werkt. Een mooi gebaar. Het is alweer van twee weken geleden, maar het bleek in Engeland een voorbeeld. Ook voor Hotel Football, van de voormalige Manchester United-spelers Gary Neville en Ryan Giggs. Ook daar mogen zorgmedewerkers kosteloos verblijven tijdens de coronacrisis. ,,In deze tijd moeten we solidariteit tonen”, zei Neville en voegde dus de daad bij het woord.

4 Spanje

Nog een hotel, maar dan dat van de Spaanse voetbalbond. Normaal overnacht La Roja er, nu staat het beschikbaar voor het personeel van de ziekenhuizen. ,,Wat ze ook nodig hebben, het staat ze ter beschikking”, zegt bondsvoorzitter Luis Rubiales van de RFEF. Zo mag er ook een beroep op de psychologen en fysiotherapeuten van de bond gedaan worden. De Spaanse bond is toch al ruimhartig: voor clubs in nood is er al een potje van 500 miljoen euro beschikbaar.

Volledig scherm De Spaanse bondsvoorzitter Luis Rubiales. © EPA

5 Central Park