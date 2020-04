Sporten tijdens de crisis: Een tijdrit op Schiphol, waarom ook niet?

Door Pim Bijl en Rik Spekenbrink



In een klassieker naar de Klassieker. Een groepje gelukkige Feyenoord-fans zou op 22 maart in een oude Opel Rekord of Manta naar de Kuip worden gereden, met bijvoorbeeld Regi Blinker achter het stuur. Het plan gaat even in de ijskast. Zoals ook de Formule 1 Run op het vernieuwde circuit in Zandvoort voor onbepaalde tijd is uitgesteld. En de gesprekken met potentiële nieuwe hoofdsponsors van de schaatsbond zijn gestaakt, nu die bedrijven ineens heel andere kopzorgen hebben.



Het Eindhovense sportmarketingbureau Triple Double gaat ‘voor het eerst in 24 jaar een zwaar jaar tegemoet’. Maar op de handen gaan zitten wachten tot het coronavirus is uitgedoofd, heeft ook geen zin. Dus gingen de raderen draaien. Wat kan er nog wél, uitgaande van de zwartste scenario’s: geen publiek in de stadions, een anderhalvemetersamenleving en misschien wel helemaal geen sport meer in 2020. In een digitale brainstormsessie met oprichter Bob van Oosterhout en zijn collega’s Ruud van der Knaap, Norberth Korsmit en Guido Klomp ontstonden de wildste ideeën en hersenspinsels. De mitsen en maren zijn voor later.