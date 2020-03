Sportkalender in herfst tjokvol? ‘Het is puur scenario-planning’

Atletiek­unie schrapt alle competi­ties, ook NK’s

24 maart De Atletiekunie heeft vanwege de coronacrisis en de daarmee samenhangende maatregelen besloten om alle competities in het komende seizoen af te gelasten. Ook de NK, gepland van 26 tot en met 28 juni in Den Haag, alsmede de overige NK’s tot en met 5 juli zijn geannuleerd. Er wordt nog wel gezocht naar alternatieven om deze evenementen, mogelijk in een andere vorm, in het najaar te laten plaatsvinden.