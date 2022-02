Sportkoepel NOC*NSF: geen zelfstandige sportboycot van Rusland

Debby Willemsz voelt te weinig waardering en stopt als internatio­nal: ‘Ik ben hartstikke opgelucht’

Tien jaar nadat ze begon mee te trainen bij de Nederlandse selectie, besluit waterpolokeeper Debby Willemsz (27), een einde aan haar interlandloopbaan te maken. De voornaamste reden van de Spijkenisser, die het meest trots is op het bereiken van de Spelen in Tokio, is dat ze het niet eens is met de ideeën van de bondscoach. ,,Volgens mij is de bond voor de makkelijkste weg gegaan.”

29 januari