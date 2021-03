Sprinter Van Gool gediskwalificeerd op EK na valse start op 60 meter

EK indoor Status van rijzende ster Bol is veranderd: ‘Maar ik ben nog steeds dezelfde Femke’

4 maart Voor Femke Bol is de 400 meter een mentaal spelletje. De snelste atlete van Europa op deze afstand heeft zich aangeleerd tijdens de races vooral aan andere dingen te denken dan de onvermijdelijke verzuring. ,,Ik let op mijn armtechniek of houding van mijn bovenlichaam. Of beeld me in dat een tegenstander vlak achter me nog komt aanzetten. Door die focus op iets anders voel je minder die pijn in je verzuurde benen.’'