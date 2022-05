Sprintsensatie Knighton loopt op drie na snelste tijd ooit op 200 meter

Voormalig wereldkam­pi­oen Noël van ‘t End al na één partij klaar op EK judo

Noël van ‘t End is op de slotdag van de Europese kampioenschappen in Sofia al bij zijn eerste optreden uitgeschakeld. De wereldkampioen van 2019 moest het na een bye in de eerste ronde in de klasse -90 kilogram opnemen tegen Maxime-Gael Ngayap Hambou. De Fransman legde de Nederlander kort voor het einde op zijn rug en won zo op ippon.

12:20