Steenbergen nog net door naar finale 200 meter vrije slag: ‘Niet zo soepel als ik had gehoopt’

WK zwemmenMarrit Steenbergen heeft zich bij de WK zwemmen op de langebaan in Japan op de valreep geplaatst voor de finale van de 200 meter vrije slag. Haar 1.56,49 minuten was de achtste tijd.

Steenbergen bleef één honderdste van een seconde aan de goede kant van de kwalificatiestreep en zwemt dus woensdag de finale. Na de 200 meter wisselslag (zevende) is het haar tweede individuele finaleplek dit toernooi. ,,Pff dat was echt close. Het niveau is er wel, maar ik laat het niet iedere keer zien”, aldus Steenbergen. ,,Het was niet zo soepel als ik had gehoopt. Ik stortte een beetje in aan het eind.”

De Australische Ariarne Titmus noteerde met 1.54,64 de snelste chrono. De 18-jarige debutante Janna van Kooten zwom in de series een persoonlijk record van 1.58,16 en mocht ook terugkomen in de avondsessie. Daarin was ze nog iets sneller: 1.58,12. Van Kooten klasseerde zich als vijftiende. Ze had genoten van haar optreden voor volle tribunes. ,,Die Japanners gingen helemaal uit hun dak. Dat was zo cool. Ik heb echt genoten van elke seconde. Ook nog een pr, dus mijn dag kan niet meer stuk”, aldus de Groningse.

Geen finaleplaats Corbeau

Caspar Corbeau wist zich niet te plaatsen voor de finale van de 50 meter schoolslag. Corbeau kwam dinsdag in de halve finale tot 27,21 seconden en was daarmee iets langzamer dan eerder op de dag in de series (27,15). De Nederlander eindigde als tiende.

Haiyang Qin ging met 26,20 als snelste door naar de finale, die op woensdag wordt gezwommen. De Chinees won maandag ook al de 100 meter schoolslag, voor Arno Kamminga die deze niet-olympische afstand liet schieten. Kamminga en Corbeau zwemmen later dit toernooi nog de 200 school. ,,Dat is mijn beste afstand en ik ben in een betere vorm dan vorig jaar”, was de in de Verenigde Staten geboren Corbeau optimistisch. ,,Toen eindigde ik bij mijn WK-debuut als zevende in die finale. Ik hoop het nu beter te kunnen doen.”

Op de 200 meter vrije slag leed David Popovici op dag 3 van de wereldkampioenschappen in Fukuoka een gevoelige nederlaag. Het Roemeense talent stortte in de finale op de laatste baan compleet in en viel buiten het podium. De wereldtitel ging naar de Brit Matthew Richards, die na 1.44,30 minuten als eerste aantikte. Zijn landgenoot Tom Dean werd op een fractie tweede (1.44,32), de Zuid-Koreaan Sunwoo Hwang veroverde het brons (1.44,42). Popovici werd in 1.44,90 vierde.

Twintigste goud Katie Ledecky

De Amerikaanse Katie Ledecky (26), die Anthony Nesty als coach heeft, voegde op haar zesde WK langebaan de 24ste medaille aan haar imposante collectie toe. Ze was met 15.26,27 minuten een klasse apart op de 1500 meter en kon naar het podium om haar 20ste gouden plak op te halen. Alleen Michael Phelps is nog rijkelijker gedecoreerd.

Kaylee McKeown veroverde de wereldtitel op de 100 meter rugslag. Dat deed de olympische kampioene uit Australië in een kampioenschapsrecord van 57,53 seconden. Dit nummer bij de mannen werd gewonnen door de Amerikaan Ryan Murphy in 52,22.

Ruta Meilutyte werd wereldkampioene op de 100 meter schoolslag voor vrouwen. De Litouwse zwom met 1.04,62 overtuigend naar de winst.