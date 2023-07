Steenbergen vijfde op 200 meter vrije slag, wereldrecord O’Callaghan

WK Zwemmen Goud in wereldre­cord voor Marchand en voor Titmus

Leon Marchand en Ariarne Titmus hebben op de openingsdag van de wereldkampioenschappen langebaanzwemmen in de Japanse stad Fukuoka de wereldtitel veroverd in een wereldrecord. Een derde wereldrecord was er voor de Australische vrouwenestafetteploeg.