Stephen Curry doorbreekt op karakteristieke wijze magische grens

NBA Phoenix Suns wint kraker en plaatst zich als eerste ploeg voor de play-offs

Phoenix Suns heeft zich als eerste ploeg in de NBA verzekerd van deelname aan de play-offs. De ploeg van coach Monty Williams deed dat in stijl, door het duel tussen de koplopers van het oosten en het westen op overtuigende wijze te winnen: 111-90. De Suns staan bovenaan in het westen, Miami Heat leidt in het oosten.

10 maart