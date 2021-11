Stephen Curry in illuster rijtje met vijftig punten en tien assists voor Warriors

Honkbal Waarom we in de World Series allemaal moeten letten op deze man

Kenley Jansen (Dodgers) en Xander Bogaerts (Red Sox) haalden het net niet. Maar met Ozzie Albies hebben de World Series die komende nacht beginnen wel degelijk een Nederlands tintje. De honkballer van Atlanta Braves neemt het met zijn ploeg in de best-of-sevenserie op tegen Houston Astros. De 24-jarige Antilliaan is in de VS een grote ster.

27 oktober