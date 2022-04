Stephen Curry ook in tweede wedstrijd play-offs op dreef bij Warriors

Ook record Nienke Brinkman Abdi Nageeye zet Rotterdam in vuur en vlam met zege én Nederlands record: ‘Dit is een droom’

Abdi Nageeye heeft de 41ste editie van de marathon van Rotterdam gewonnen. In de klassieker over 42,195 kilometer door de Maasstad deed hij dat in een nieuw Nederlands record. Nageeye is de eerste Nederlandse winnaar van de marathon van Rotterdam.

10 april