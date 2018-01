Steunbetuigingen aan 'champ' Van Gorkom stromen binnen

Vier vragen over het ongeluk van BMX’er Jelle van Gorkom

15:41 BMX-er Jelle van Gorkom (27) ligt nog altijd in coma nadat hij dinsdag zwaargewond raakte bij een training op Papendal. Hij kwam van de startheuvel van de BMX-baan en reed in op een veiligheidsketting. Vier vragen en antwoorden over hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren op de baan die Van Gorkom kent als zijn broekzak.