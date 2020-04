Strenge huisregels bij terugkeer turntoppers in trainingshal

Namen en rugnummers kan KNGU-technisch directeur Mark Meijer nog niet geven. Maar het is duidelijk dat Epke Zonderland zijn tijdelijke trainingsopstelling in een verlaten fitnesscentrum op kan breken. En de gekortwiekte evenwichtsbalk kan weer uit het appartement van de tweeling Wevers getakeld worden.

Door Marcel Luyckx



Vanaf volgende week mogen de turntoppers terugkeren naar het Epke Zonderland Trainingscentrum in Heerenveen. Voor een select gezelschap toppers gaat het slot van de trainingscentra van gymnastiekbond KNGU. Die zijn verspreid over het land: Heerenveen, Hoofddorp, Amsterdam, Zwijndrecht en Den Bosch. Voordeel is volgens Meijer dat er behoorlijk wat plaats is om een aantal topsporters en coaches onder strikte voorwaarden weer toe te laten.



Dinsdag maakte premier Mark Rutte bekend dat de trainingsbeperkingen voor topsporters vanaf 28 april versoepeld worden. Na een video-overleg onder supervisie van NOC*NSF met de technisch-directeuren van verschillende sportbonden ging Meijer aan de slag met het opstellen van namenlijsten en protocollen. Over wie van de turners wel en wie niet onder de definitie topsporter valt, verwacht Meijer begin volgende week uitsluitsel te krijgen van de sportkoepel. ,,Het zullen er meer dan vijf zijn, maar geen zestig. De olympiërs staan buiten kijf. En duidelijk is al wel dat de acrogymmers en trampolinespringers voorlopig alleen nog buiten aan de slag kunnen.”

Epke Zonderland trainde samen met zijn coach Daniel Knibbeler in een voormalig fitnesscentrum in Heerenveen.

Compliment

Er zullen straks strenge huisregels gaan gelden voor de elitesporters die het privilege krijgen om terug te keren naar de trainingshal. Dat varieert van temperaturen bij binnenkomst, handen wassen, afstand houden, tot het schoonmaken van turntoestellen en toiletten. ,,Het is belangrijk dat we laten zien dat het zo op een veilige manier kan. Dan wordt het straks makkelijker om een volgende groep sporters toe te laten. Ik vind het al een compliment waard aan NOC*NSF dat het gelukt is dat onze topsporters weer normaal kunnen gaan trainen.”

Dat is volgens Meijer een belangrijke stap, ook al staat er voor de komende maanden geen wedstrijd op de agenda. ,,Dat heeft niet de prioriteit. Belangrijk is om de schade te beperken doordat ze de afgelopen tijd zo weinig specifiek getraind hebben. Kom eerst maar eens terug in je normale vorm. Sporters met wie ik de afgelopen dagen contact heb gehad, reageren opgelucht. Iedereen is wel klaar met thuiszitten. Dat gaat fysiek én mentaal tussen de oren zitten. Bedenkt wel: het is maar een klein gedeelte dat weer kan beginnen. Ze mogen gepast blij zijn. Want er een gedeelte zit nog langer thuis.”

Sanne en Lieke Wevers.