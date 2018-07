Succescoach Kerr verlengt verblijf bij Golden State Warriors

Kerr tekende in 2014 een vijfjarig contract bij de Warriors, goed voor een totaalbedrag van 25 miljoen dollar (circa 21,5 miljoen euro). In elk seizoen leidde hij Golden State naar de NBA-finale. Drie keer veroverde de club van de sterspelers Stephen Curry en Kevin Durant de titel. In het afgelopen seizoen waren de Warriors in de eindstrijd over maximaal zeven duels met 4-0 te sterk voor Cleveland Cavaliers.