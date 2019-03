Succespaard Zenith van Jeroen Dubbeldam met pensioen

De 15-jarige Zenith kan terugkijken op een geweldig succesvolle carrière. In 2014 werd Jeroen met Zenith zowel met het Nederlandse team als individueel Wereldkampioen in het Franse Caen tijdens de FEI World Equestrian GamesTM , gevolgd door de Europese titel, eveneens met het team en individueel in Aken 2015. In 2014 maakten zij ook deel uit van het Nederlandse team dat de FEI Nations Cup Finale won in Barcelona.

Gevoel

„Zenith heeft zo’n beetje alles gewonnen wat er te winnen is op het allerhoogste niveau”, zegt Dubbeldam. „Op de een of andere manier lukt het niet meer. Vorig jaar in Samorin had ik een heel goed gevoel in de Grote Prijs, ik dacht dat we nul zouden rijden, maar er gingen toch twee palen af. Dat was een echte teleurstelling, ik kon altijd op mijn gevoel vertrouwen. Toen wist ik dat het genoeg was. Ik kwam de ring uit en zei tegen Daniel Coyle, een leerling van mij, ‘the party is over’. Waarop Daniel zei ‘but it was a good one’. Dat was voor mij de eerste aanwijzing dat het einde in zicht kwam. Ik wil niet op een lager niveau eindigen met Zenith, dat verdient hij niet.”