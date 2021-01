Succesvolste Nederlandse motorcoureur De Vries op 77-jarige leeftijd overleden

,,Jan de Vries is een icoon van de Nederlandse motorsport”, zegt NOS-commentator Hans van Loozenoord, die het nieuws via een oud-teamgenoot van De Vries vernam. De Vries is de succesvolste Nederlandse coureur ooit in een solo wegraceklasse. Hij veroverde de wereldtitel in de 50cc-klasse in 1971 en 1973 op een Van Veen Kreidler. Hij won veertien grands prix, maar wist nooit te zegevieren in de TT. Drie keer eindigde hij als derde in Assen.