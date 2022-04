Super Zondag: Max in Melbourne, Marathon Rotterdam, Amstel Gold Race en kraker in Engeland

Zondag 10 april belooft een heerlijke sportzondag te worden, van vroeg in de ochtend tot vlak voor middernacht. Waar kun je je op verheugen en wat is er bij ons te volgen?

07.00 uur: Grand Prix van Australië

De Formule 1 is na drie jaar terug in Melbourne, nadat in maart 2020 alle coureurs en toeschouwers moesten vertrekken toen de coronapandemie begon. Racen in Australië betekent uiteraard vroeg opstaan voor de raceliefhebbers in Europa. Om 7 uur Nederlandse tijd gaat de race op het Albert Park Circuit van start. Kan Max Verstappen zijn zege in Djedda een goed vervolg geven?

Volledig scherm © REUTERS

10.00 uur: Marathon Rotterdam

Om 10.00 uur klinkt op de Schiedamsedijk het startschot van de NN Marathon Rotterdam. Er is in de 41ste editie weer ruimte voor massale deelname. Naar verwachting doen zo’n 34.000 hardlopers mee, waarvan 18.000 aan de hele marathon van 42,195 kilometer. De marathon staat dit jaar in het teken van het duel tussen de hardloopvrienden en geboren Somaliërs ‘Abdi en Abdi’. De Nederlandse recordhouder Abdi Nageeye (2.06.17) en de Belgische houder van het Europees record Bashir Abdi (2.03.36 vorig jaar in Rotterdam) vergaarden afgelopen zomer wereldfaam met olympisch zilver en brons.

Volledig scherm Abdi Nageeye en Bashir Abdi zijn klaar voor de marathon van Rotterdam. © Pim Ras Fotografie

10.20 uur: Amstel Gold Race

De Amstel Gold Race is dit jaar een mooi en prestigieus intermezzo tussen de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Mathieu van der Poel (2019) en Wout van Aert (2021) zijn de laatste twee winnaars. Van der Poel is wel van de partij, maar Van Aert richt zich op Roubaix. Zijn Jumbo-collega's Christophe Laporte, Tiesj Benoot en Tom Dumoulin zijn wel van de partij. De ploegenpresentatie start om 08.50 uur op het Vrijthof in Maastricht, waar om 10.20 uur het startschot klinkt. De finish is rond 16.45 uur in Valkenburg.

Volledig scherm Mathieu van der Poel won in 2019 de Amstel Gold Race al eens. Kan hij het zondag weer in Limburg? © Cor Vos

12.15 uur tot 21.40 uur: Eredivisie

Vijf wedstrijden in de eredivisie op deze zondag, te beginnen om 12.15 uur met de Derby van het Hoge Noorden tussen Heerenveen en FC Groningen. Vervolgens staan om 14.30 uur PSV - RKC en Vitesse - Cambuur op het programma. Feyenoord speelt daarna de uitwedstrijd bij Heracles en om 20.00 uur sluiten PEC Zwolle en AZ speelronde 29 in de eredivisie af.

17.30 uur: Manchester City-Liverpool

Net als in 2019 zijn Manchester City en Liverpool verwikkeld in een bloedstollende titelstrijd in de Premier League. Drie jaar geleden won City nipt (98 om 97 punten) en nu kunnen beide topclubs opnieuw in de buurt van dat indrukwekkende puntenaantal komen. De ploeg van Pep Guardiola begint zondagavond met het thuisvoordeel en een punt voorsprong aan de kraker, waarin City dus een flinke tik kan uitdelen aan Virgil van Dijk en zijn teamgenoten. Volgende week staan City en Liverpool weer tegenover elkaar, dan in de halve finales van de FA Cup op Wembley.

Volledig scherm Kevin de Bruyne en Virgil van Dijk staan zondag weer tegenover elkaar. © EPA

18.30 uur: Ontknoping in Jupiler Pro League

Vandaag is in België al de laatste speelronde in de competitie. Na dit weekend moeten alle clubs de helft van hun zuur verdiende punten inleveren en gaan de play-offs van start. De Brusselse stunt-promovendus Royale Union Saint-Gilloise (74 punten), titelverdediger Club Brugge (69 punten) en Royal Antwerp FC (65 punten) doen de komende weken mee om de landstitel, maar de vierde titelkandidaat is nog niet bekend. AA Gent (59 punten) moet winnen van OH Leuven om nog over Anderlecht (61 punten, uit bij Kortrijk) heen te wippen. In de play-offs spelen alle clubs nog zes wedstrijden; drie keer uit en drie keer thuis.

21.00 uur: Levante - FC Barcelona

Xavi is inmiddels 27 duels trainer van FC Barcelona. De opvolger van Ronald Koeman begon nog vrij wisselvallig, maar is nu al veertien duels ongeslagen. Daarmee is Barça opgeklommen van de negende naar de tweede plaats in La Liga. Levante strijdt tegen degradatie, maar de tweede club van Valencia is de afgelopen jaren een lastige tegenstander gebleken voor Barcelona met uitslagen als 5-4 (2018), 3-1 (2019) en 3-3 (2021). Kan Barcelona de angstgegner dieper in de problemen drukken en zelf Sevilla en Atlético Madrid onder zich houden?

Volledig scherm Op 11 mei vorig jaar speelde FC Barcelona nog met 3-3 gelijk bij Levante. © REUTERS

