Superdag levert Luiten topklassering en hoogste geldprijs uit carrière op

Luiten (33) zal na dit weekeinde terugkeren in de top 100 van de wereldranglijst. Hij incasseert bovendien zijn vetste cheque ooit, een bedrag van boven de 380.000 euro.



De Nederlandse prof startte de vierde en laatste ronde in het evenement van de Europese tour als elfde. De swing zat er goed in bij de Nederlander, die één bogey moest toestaan, maar dat foutje meer dan goedmaakte met vier birdies en twee eagles. De eagle op de achttiende hole bracht hem op plaats drie in het Arabische toernooi, waar de golfers 7 miljoen dollar prijzengeld verdelen.



De jackpot van rond de 900.000 euro was voor de Ierse winnaar Shane Lowry, die na een slotronde van 71 slagen uitkwam op 270 slagen, 18 onder par en drie minder dan Luiten.