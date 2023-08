Superieure Femke Bol maakt favorietenrol volledig waar en pakt wereldtitel op 400 meter horden

Femke Bol is de nieuwe wereldkampioen op haar geliefde 400 meter horden. In de WK-finale liep ze meer dan een seconde weg bij de concurrentie. Ze won in 51,70 seconden, de achtste tijd ooit gelopen, en is de vierde Nederlandse wereldkampioen in de atletiek .

Haar ereronde zit er bijna op als Femke Bol een mobieltje toegeworpen krijgt. Ze keert haar rug naar het publiek en maakt een heerlijke selfie met de fans achter haar. Vervolgens gooit ze het mobieltje uiterst voorzichtig terug, om zich daarna bij Shamier Little en Rushell Clayton te voegen voor een gezamenlijke foto met de nationale vlaggen.

Na haar winst in 51,70 seconden pakt ze zittend op haar hurken nog even een moment van rust. Haar handen ondertussen voor haar ogen geslagen. Ze heeft alle hooggespannen verwachtingen waargemaakt. Zeker op het laatste rechte stuk degradeert ze de concurrentie. De Amerikaanse Little en de Jamaicaanse Clayton eindigen op meer dan een seconde achterstand (52,80 en 52,81). In de viering die volgt, deelt ze zoveel kushandjes uit dat het lijkt alsof ze niemand uit het publiek ontevreden naar huis wil laten gaan.

Grote gunfactor

En de 23-jarige Amersfoortse had al zo’n grote gunfactor. Wars van sterallures, ook nu ze op de atletiekbaan op zeldzame hoogte acteert. Het vrolijke buurmeisje van een paar huizen verderop is de vierde Nederlandse wereldkampioen in de atletiek.

Ook kort voor de race zijn de meeste ogen al op haar gericht. Verreweg het hardste applaus klinkt als zij het stadion betreedt, luttele seconden later nog bijna botsend op een official. In de minuten daarna slaat ze zichzelf met vlakke handen herhaaldelijk in het gezicht, op haar benen en op haar billen. Doen wel meer atleten, maar Bol opvallend vaak. Scherp wil ze zijn. Dit is haar moment. De adrenaline giert door haar lichaam. Ze staat op de drempel van haar eerste wereldtitel in de buitenlucht.

Ze is de topfavoriet. Zonder olympisch en wereldkampioen Sydney McLaughlin, die eerst koos voor de 400 meter en zich daarna geblesseerd terugtrok, en de al uitgeschakelde Dalilah Muhammad, ligt alle druk bij haar. De andere hordeloopsters heeft ze forse achterstand gelopen in de serie en halve finale. Hoezeer die last op haar schouders weegt? Het antwoord volgt in de schitterende race die ze afgetekend wint.

Volledig scherm Femke Bol loopt de concurrentie op grote achterstand. © AFP

Geconcentreerd voert ze in deel één het ingeslepen ritme van veertien in plaats van vijftien passen tussen de horden uit. In december beleeft ze ver weg van alle schijnwerpers een ultiem geluksmoment in het Zuid-Afrikaanse Potchefstroom als de nieuwe techniek voor het eerst lukt. De ingrijpende verandering is mede bedacht om het wereldrecordhoudster McLaughlin lastiger te maken. Inmiddels denken Bol en Meuwly een groot deel van het gat te hebben gedicht, zeker na het in juli gelopen Europees record. Ze hadden de strijd graag aan willen gaan.

Hoe dan ook heeft deze wereldtitel nog altijd grote waarde. Competitiedrang houden, fit zijn en blijven, is een essentieel onderdeel van deze veeleisende sport. Wie er niet is, kun je ook niet verslaan. Het is te hopen dat het duel er alsnog komt, volgend jaar zomer in Parijs.

Grootste prijs

Deze gouden medaille is de grootste prijs in haar carrière. Passend bij een ontwikkeling in stroomversnelling. Na haar doorbraak in lege stadions tijdens de pandemie loopt ze bij haar olympisch debuut in 2021 meteen in een Europees record naar het brons. Een seizoen later volgt zilver op de WK en drie Europese titels. Dit voorjaar neemt haar bekendheid een zoveelste vlucht door haar in Apeldoorn gelopen wereldrecord op de 400 meter indoor. En nu is ze ‘s werelds beste in de discipline waar ze zo van houdt.

Volledig scherm Een stralende Femke Bol met de gouden medaille. © REUTERS

Al jaren wordt Bol op Papendal alom geroemd. Men ziet in haar een modelprof, die haar fysieke talent aan discipline en intelligentie koppelt. Tot ver achter de komma denkt ze haar plannen uit, die ze vervolgens uiterst gedetailleerd opschrijft in haar schriftjes én tot in de puntjes uitvoert. Coach Meuwly heeft haar al eens een schaker genoemd, vanwege haar gave om heel veel zetten vooruit te denken.

Op deze donderdagavond in het Nemzeti Atlétikai Központ komen al die kwaliteiten samen. Met haar lange benen zijn de tien 76,2 centimeter hoge horden geen groot obstakel. Bol bewijst de kunst te beheersen die horden aan te vallen, zo min mogelijk sprintsnelheid te verliezen. Ze voelt de steun van haar aanwezige ouders Joost en Annemarie en bezwijkt niet onder de immense druk.

Vijf dagen geleden lag ze nog languit op de baan. Een gouden illusie armer. Bij de 4x400 meter gemengde estafette presteerde zij onder haar niveau. En door haar dramatische val in de laatste meters bleef het geweldige voorwerk van Liemarvin Bonevacia, Lieke Klaver en Isaya Klein Ikkink zelfs zonder enige bekroning. Dat deed Bol pijn. Veel pijn.

Nu beleeft ze alsnog haar moment van euforie. Na Rens Blom in 2005, Dafne Schippers in 2015 en 2017 en Sifan Hassan met haar twee titels in 2019 heeft Nederland weer een Nederlandse wereldkampioen in de atletiek. Drie Jamaicaanse vrouwen, twee toppers uit de Verenigde Staten, een Italiaanse en een Nigeriaanse die voor Bahrein uitkomt, hadden het graag anders gezien. Ze ontvangen allemaal een felicitatie. Als figuranten op het feestje van Bol.

Liveblog bekijk belangrijke updates Goud voor Bol! Start! Het startschot klinkt. De finale is onderweg. Geeft Bol iedereen het nakijken? Atletes voorgesteld De atletes worden voorgesteld. Femke Bol maakt een ontspannen indruk en krijgt na haar handkusjes veel applaus in het stadion. De Amerikaanse Shamier Little lijkt de voornaamste concurrente te worden voor Bol, maar de Nederlandse heeft normaal gesproken met afstand het beste eindschot. Wordt dit de mooiste race uit haar leven? Nog meer succes voor Jamaica. Antonio Watson pakt verrassend de wereldtitel op de 400 meter. Hopelijk wint in de laatste finale van de avond wel de topfavoriete. Femke Bol heeft zich al gemeld in de inloopruimte, om 21.50 klinkt het startschot voor de 400 meter horden. De eerste hordenfinale van vanavond levert een verrassing op. De Jamaicaanse Danielle Williams wint de 100 meter horden in een persoonlijk record van 12,43. Op dit onderdeel wist Nadine Visser zich net niet te plaatsen voor de eindstrijd. Nu nog de finale van de 400 meter voor mannen en daarna is het de beurt aan Femke Bol. © REUTERS Unieke kans op wereldtitel Als de naar de televisie kijkende concurrentie zaterdagavond stiekem hoop kreeg, door de harde val van Femke Bol op de baan, is die de voorbije dagen in Boedapest razendsnel gedoofd. Neem de halve finale dinsdagavond. Het beeld van de laatste honderd meter: zeven vrouwen die verkrampt en met een grimas sprinten én Bol in een superieure stijl, dankzij seconden voorsprong ontspannen uitlopend. Een unieke kans dus op de wereldtitel, ook omdat haar grote concurrente Sydney McLaughlin niet mee doet. Nog half uurtje voor start Bol De spanning neemt toe, want over een half uurtje komt Femke Bol de baan op voor de 400 meter horden. Als ze haar favorietenrol waarmaakt, treedt de Amersfoortse in de voetsporen van Rens Blom, Dafne Schippers en Sifan Hassan. Groter is het lijstje van Nederlandse wereldkampioenen in de atletiek niet. © ANP / EPA Lyles ondanks ongeluk verder Noah Lyles zal ongetwijfeld geschrokken zijn van het ongeluk met de golfkarretjes, maar zijn snelheid heeft er niet onder te lijden. Hij wint zijn halve finale in 19,76. Hudson word vijfde in 20,38 en is uitgeschakeld. Lees hier meer. Burnet stelt teleur op 200 meter Taymir Burnet moet daarom wat eerder dan gepland aan de bak, maar een succes wordt het niet. In zijn halve finale komt hij niet verder dan een zesde plaats, in een tijd van 20,65. Daarmee komt hij niet in de buurt van een finaleplaats. Bizar ongeluk met golfkarretjes Een vervelend ongeluk net buiten het stadion. Atleten worden met golfkarretjes naar de baan gereden, maar dat gaat in dit geval helemaal mis. Twee autootjes, met daarin 200 meter-lopers Noah Lyles, Andrew Hudson en Luxolo Adams, botsen hard op elkaar. De organisatie besluit daarom de volgorde van de halve finales om te gooien, zodat de getroffen atleten wat meer tijd krijgen om te herstellen. Buggy accident at the #WorldAthleticsChamps Noah Lyles was on board pic.twitter.com/Hs1mOtgixA — The Chaser (@the_chaser_1) August 24, 2023 Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Geen finale voor Jiya Ondanks het persoonlijk record inderdaad geen finale voor Jiya. In de andere halve finales gaat het sneller, waardoor ze uiteindelijk de veertiende tijd noteert. Jiya loopt persoonlijk record Nee, genoeg voor een finaleplaats op de 200 meter is het waarschijnlijk niet, maar Tasa Jiya mag heel trots zijn op haar optreden in de halve eindstrijd. Met een tijd van 22,67 loopt de 25-jarige Nederlandse een persoonlijk record. Ze wordt daarmee vierde in haar serie, waar eigenlijk een plaats bij de beste twee nodig is om de finale te halen. Nog een sprankje hoop blijft over, want ook de twee tijdsnelsten worden aan het veld voor de finale toegevoegd. Tasa Jiya © ANP Foppen uitgeschakeld Geen finaleplaats voor Mike Foppen op de 5 kilometer. Op het moment dat het geweld echt losbarst, kan de Nederlander niet mee. Hij finisht als twaalfde in 13:24,74, waar een plaats bij de eerste acht nodig was om verder te gaan.

Mike Foppen Om Femke Bol is het nog even wachten. De 400 meter horden is om 21.50 uur het sluitstuk van de avond. Maar met Mike Foppen, Tasa Jiya, Taymir Burnet en Liemarvin Bonevecia komen er nog vier Nederlanders in actie vanavond. Eerst is het de beurt aan Mike Foppen. Hij probeert door de heats op de 5 kilometer heen te komen. Welkom! Goedenavond en welkom in het liveblog van het WK atletiek. Het moet de avond worden van Femke Bol. Maakt de Amersfoortse haar favorietenrol waar met goud op de 400 meter horden? Het zou een prachtig succes zijn, zeker na haar ongelukkige val afgelopen weekend op de gemengde estafette.



