Svindal (36) ziet landgenoot droomafscheid dwarsbomen

World Tour in Doha Varenhorst gaat duo vormen met veelbespro­ken Van de Velde

8 februari Christiaan Varenhorst heeft een nieuwe partner gevonden. De beachvolleyballer zal volgende maand bij de World Tour in Doha in Qatar een duo vormen met Steven van de Velde. De twee speelden in het verleden één keer eerder samen als gelegenheidsteam, dat was in de Continental Cup in 2015.