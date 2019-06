Tafeltennissers Tromer en Oostwouder in tweede ronde onderuit

Krakau gastheer Europese Spelen in 2023

11:51 De derde editie van de Europese Spelen is toegewezen aan de Poolse stad Krakau. De vijftig leden van het Europees Olympisch Comité kozen zaterdag tijdens een bijeenkomst in Minsk voor de enige kandidaat die zich had gemeld voor de organisatie van het sportevenement in 2023.