Team Brunel juicht ingetogen na winst zinderende etappe

Door Rik Spekenbrink Bitterzoet, noemt Team Brunel het zelf. ,,We zijn extreem trots op deze overwinning. Maar John Fisher is geen moment uit onze gedachten geweest”, twitterde het Nederlandse zeilteam vanmiddag kort na de finish van de zevende etappe in de Volvo Ocean Race. Vorige week sloeg de Brit Fisher, lid van Team Sun Hung Kai/Scallywag, overboord in de Zuidelijke Oceaan na een klap van de giek. Na een zoektocht van 7 uur door de bemanning van Scallywag, werd Fisher opgegeven. De leg van Auckland, Nieuw-Zeeland, naar het Braziliaanse Itajai is het koningsnummer van deze Volvo Ocean Race. Niet alleen omdat het veruit de langste en zwaarste etappe is, ook omdat Kaap Hoorn wordt gerond. Een voor zeilers mythische bestemming. Maar uit alle berichten die afgelopen week van de diverse teams kwamen bleek: aan boord gaat het niet alleen over hard zeilen. Het verlies van Fisher hakte er op alle deelnemende boten hard in.

Zenuwslopend

Maar de mores van het zeilen luiden dat de race altijd doorgaat. En geloof het of niet: na 7600 nautische mijl en ruim 16 dagen zeilen in soms extreme weersomstandigheden zat er ongeveer één mijl tussen Brunel en de nummer 2 van de etappe, Dongfeng. Omdat vlak voor de Braziliaanse kust de wind wegviel, werd de finish een zenuwslopende aangelegenheid. Maar Brunel, dat een groot deel van de etappe aan kop lag, hield de voorsprong net vast. Schipper Bouwe Bekking legde gisteren nog uit waarom deze etappe zo belangrijk is voor Brunel. ,,Niet alleen vanwege ons eigen moraal, want tot nu toe zijn de resultaten niet geweest zoals we gehoopt hadden. Maar er zijn dubbele punten te verdienen, en we krijgen een bonuspunt voor het als eerste passeren van Kaap Hoorn. De overall-score ziet er dan ineens heel anders uit.”



Volgens Bekking is de doelstelling van een paar weken geleden, de derde plek, misschien toch te bescheiden. Brunel klimt nu plek 3, maar met nog 4 etappes te varen is er nog veel mogelijk. Dongfeng, met de Nederlandse Carolijn Brouwer aan boord, neemt de leiding in de Volvo Ocean Race over van Mapfre, dat deze etappe met materiaalproblemen kampte. Op 22 april gaat de race verder met de etappe van Itajai naar het Amerikaanse Newport.