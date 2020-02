Teamsprinters met Nijverdaller Hoogland grijpen wereldtitel in verbluffend wereldrecord

Roy van den Berg, Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland reden in de eerste ronde een wereldrecord (41,275) en waren in de finale te sterk voor Groot-Brittannië. Dat deden ze in dezelfde samenstelling, opnieuw in een wereldrecord: 41,225.

De Britten, met onder anderen zesvoudig olympisch kampioen Jason Kenny, gaven meer dan een seconde toe: 42,400. Het was een ongekende marge.

Australië pakte ten koste van Frankrijk het brons.

Lamberink/Van der Peet zesde

Kyra Lamberink en Steffie van der Peet zijn bij de WK baanwielrennen als zesde geëindigd op het onderdeel teamsprint. Het Nederlandse koppel moest zich in de eerste ronde met een tijd van 32,833 gewonnen geven tegen het Chinese koppel Chen Feifei en Zhong Tianshi. Die kwamen tot een tijd van 32,403 en kwalificeerden zich daarmee voor de strijd om het brons.

Bij de vrouwen heeft de teamsprint in Nederland geen prioriteit meer. Wielerbond KNWU mikt met Laurine van Riessen en Shanne Braspennincx op individuele medailles. Zij komen in Berlijn uit op de sprint en de keirin. Op de Spelen in Tokio zal Nederland het onderdeel waarschijnlijk overslaan. Lamberink en Van der Peet komen later in het toernooi nog in actie op de 500 meter tijdrit.

De wereldtitel was voor Duitsland dat tot enthousiasme van de fans in Berlijn Australië in de finale versloeg.