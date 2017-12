Teleurstellend debuut Wiggins als roeier

Wiggins nam het over 2 kilometer op tegen enkele van de beste roeiers van zijn land. Hij moest 34 seconden toegeven op de winnaar, Adam Neill. Wiggins begon al ongelukkig omdat hij dacht dat hij een valse start had gemaakt. De voormalig Tourwinnaar bleef ver verwijderd van de tijd waarop hij had gehoopt. ''Het eerste wat ik hem ga zeggen is vooral niet op te geven'', zei tweevoudig olympisch kampioen James Cracknell, die Wiggins bij zijn nieuwe avontuur begeleidt. ''Bradley weet hoe hij een race moet opbouwen, zijn ritme zag er goed uit.''



Nog nooit heeft een olympisch renner de overstap gemaakt naar het roeien. Wiggins krijgt volop steun van de Britse roeiploeg. ''Het is interessant, Bradley is een ongelooflijke sportman'', zei winnaar Neil. ''Hij zal zeker nog het een en ander moeten leren over roeien op het water, maar ik zie geen reden waarom het hem niet zou lukken. ''