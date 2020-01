Ten Brinke raast naar vierde plek op inktzwarte Dakar-dag, Price levert veel in

Hij had een kleine drie minuten achterstand op de Spanjaard Carlos Sainz (Mini), die zijn derde dagsucces boekte en zijn leidende positie in het algemeen klassement verstevigde.



Ten Brinke had de gang er goed in met zijn Toyota Hilux. ,,Ik denk dat dit mijn snelste Dakar-proef ooit was", vertelde de coureur aan de finish. Zijn auto tikte op de zandpistes tussen Riyadh en Wadi Al Dawasir met regelmaat een topsnelheid aan van 185 kilometer per uur. De Nederlander, die rijdt met de ervaren Belgische navigator Tom Colsoul, klom in het algemeen klassement naar de zevende plaats.



Bij de motoren was de Argentijn Kevin Benavides (Honda) de snelste. Hij boekte zijn eerste ritzege in deze editie van de woestijnrally. De Amerikaan Ricky Brabec (Honda) arriveerde als vijfde en bleef de aanvoerder in de algemene rangschikking.