Ten Hag naar United, Feyenoord in Tirana en Jakobsen vs Groenewegen: het gedroomde sportjaar

Daan Hakkenberg

WK veldrijden (v)

29 januari

Is dit de achtste of de dertiende? Het is maar net welke je telt. Zou Marianne Vos zelf eigenlijk weten hoeveel regenboogtruien ze heeft? Zeven uit de cross, drie op de weg en twee van de baan. Als op 29 januari na het WK veldrijden in het Amerikaanse Fayetteville het Wilhelmus voor haar wordt gespeeld, is Vos na zeven jaar terug in de regenboogtrui. In 2015 in Tabor stond ze haar wereldtitel in het veld af. Vos was zelf haar grootste tegenstander geworden. Ze had zichzelf mentaal, maar vooral fysiek gesloopt en het duurde jaren voordat de nieuwe Vos opstond. Maar die weet net zo goed wat winnen is.