Tess Wester redt handbalsters op WK in zenuwslopende slotfase tegen Roemenië

Door Herman Nijman



In Nederland handballand is de discussie gaande of het niet eens tijd wordt om keepster Tess Wester te vervangen, of opbouwster Laura van der Heijden. Maar in Spanje onderstreepten de ervaren speelsters hun kwaliteiten. Tegen Zweden was hoekspeelster Debbie Bont een bepalende factor. In de partij tegen Roemenië in Castellón de la Plana viel de beslissing pas in de laatste minuut omdat Oranje eerst een riante voorsprong (22-16) had verkwanseld. Het kon nog helemaal verkeerd aflopen na de treffer van Angela Malestein in de slotminuut. Maar Wester schitterde toen het moest, met drie bepalende stops.

,,We maakten het zo spannend, dat was duidelijk niet de bedoeling’’, reageerde Inger Smits, die de terugval van Oranje in de tweede helft niet meteen kon verklaren. ,,We spelen gewoon nog wisselend. Misschien variëren we ook wel teveel in de aanval. Kunnen we beter iets langer blijven spelen wat goed gaat, nu doen we vaak iedere aanval wat anders.’’

Volledig scherm Tess Wester (l) houdt Oranje bij de les tegen Roemenie. © ANP

De Limburgse opbouwspeelster merkte dat Oranje in het tweede deel van de eerste helft afstand nam, toen Lois Abbingh, Estavana Polman en Van der Heijden op de vloer kwamen. Maar de ‘oudjes’ - die alles al hebben meegemaakt met Oranje - stonden ook op het veld toen het in de eindfase helemaal fout dreigde af te lopen. Oranje miste twee strafworpen (Abbingh en Larissa Nüsser) en incasseerde liefst drie treffers in een ondertalsituatie na een tijdstraf voor Danick Snelder. De voorsprong verdween daardoor als sneeuw voor de zon en bij 29-29 kon het in de laatste vijf minuten weer alle kanten op.

Abbingh dreigde wel, maar schoot maar zelden. Polman speelde een ongelukkige rol met een keer balverlies en een schot vanaf eigen helft op de paal. Maar Wester kon de boel redden, ze voorkwam de gelijkmaker van hoekspeelster Laura Moisa waardoor Oranje ontsnapte.

,,We wilden meer, want we wilden aan het doelsaldo werken. Maar we mogen blij zijn dat we hebben gewonnen’’, besefte Polman. ,,Het had mis kunnen gaan, ja. Dat doelsaldo was voor dit duel wel een achterliggende doelstelling, maar daar zijn we helemaal niet aan toegekomen’’, concludeerde Smits.

Volledig scherm Tess Wester. © ANP

Roemenië had dinsdag in de poulefase met enorme cijfers verloren van favoriet Noorwegen (33-22) en lijkt in het hoofdtoernooi uitgeteld voor een plaats in de kwartfinale. Omdat Nederland en Zweden dinsdag in hun groepswedstrijd niet tot een winnaar kwamen (31-31) staan die twee landen in de komende dagen tegenover elkaar, zonder dat ze elkaar treffen. Kazachstan zal als kanonnenvoer dienen - belangrijk en misschien wel cruciaal voor het doelsaldo - en de duels tegen Noorwegen zijn beslissend. Waarbij het team van bondscoach Monique Tijsterman het minimale voordeeltje heeft dat zij maandagavond (20.30 uur) de laatste wedstrijd van de groep spelen.

Bekijk de belangrijke redding van Wester: