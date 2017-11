Tessie Savelkouls overtuigend naar halve finale WK

Het achttienjarige talent uit Frankrijk liet zich verrassen in een grondgevecht. Savelkouls nam haar handig in een houdgreep. De 25-jarige Nederlandse opende de titelstrijd in Marrakech met winst op de Russin Marija Sjekerova (waza-ari) en nam vervolgens ook de Marokkaanse Assmaa Niang in een houdgreep.



Savelkouls steekt in goede vorm en won twee weken geleden nog de grand slam van Abu Dhabi. Ze stuit in de halve finale op de 26-jarige Larisa Ceric uit Bosnië en Herzegovina.



Het WK in de open klasse heeft een grote prijzenpot. Voor de winnares ligt een cheque van 100.000 euro klaar. Ook de nummers twee (50.000 euro) en drie (25.000 euro) nemen een aardig bedrag mee naar huis.