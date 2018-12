Thomsen: Dit is niet eerlijk en ik heb daar ook mijn boosheid over uitgesproken

Maar ze wilde wel kwijt dat haar team gesloopt was door het speelschema. ,,Dit was onze vierde belangrijke wedstrijd in zes dagen. Je kon zien dat de meiden moe waren, ik moest al na vijf minuten wisselen", zei ze na de ruime nederlaag (27-21) in de afgeladen arena in Parijs Bercy.



De Deense coach zag het bewijs voor haar gelijk in de tweede helft, toen de energie wegvloeide uit haar ploeg. ,,Het is niet eerlijk en ik heb daar ook mijn boosheid over uitgesproken. Frankrijk had meer rustdagen en was veel fitter, dat kon je zien. We hebben verloren van een energieke ploeg, maar ik heb toch groot respect voor mijn speelsters. Ze vormen een echt team."